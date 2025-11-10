Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт

Салат из печени трески — легкое в приготовлении блюдо, которое найдет место не только на праздничном столе, но и в повседневном меню. Можете поэкспериментировать с подачей и выставить салат из печени трески в тарталетке или на тосте, украшенном томатом.

Ингредиенты

Печень трески — 1 банка

Маленькие яйца — 3 шт.

Луковица — 1 шт.

Уксус — столовая ложка

Любимый сыр — 100 г

Майонез — на вкус

Свежемолотый перец — на вкус

Способ приготовления

Варим яйца до готовности. Пока они стоят на огне, мелко нарежем лук и зальем его уксусом. Даем овощу постоять так 8 минут. Печень трески измельчаем вилкой в салатнике. К рыбе добавляем тертый сыр, лук, нарезанные кубиками яйца и заправляем майонезом. Готовое блюдо посыпаем свежемолотым перцем. Если есть желание — добавляем соль. Приятного аппетита!

