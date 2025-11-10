Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт

Салат из печени трески Салат из печени трески Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из печени трески — легкое в приготовлении блюдо, которое найдет место не только на праздничном столе, но и в повседневном меню. Можете поэкспериментировать с подачей и выставить салат из печени трески в тарталетке или на тосте, украшенном томатом.

Ингредиенты

  • Печень трески — 1 банка
  • Маленькие яйца — 3 шт.
  • Луковица — 1 шт.
  • Уксус — столовая ложка
  • Любимый сыр — 100 г
  • Майонез — на вкус
  • Свежемолотый перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Варим яйца до готовности. Пока они стоят на огне, мелко нарежем лук и зальем его уксусом. Даем овощу постоять так 8 минут.
  2. Печень трески измельчаем вилкой в салатнике. К рыбе добавляем тертый сыр, лук, нарезанные кубиками яйца и заправляем майонезом.
  3. Готовое блюдо посыпаем свежемолотым перцем. Если есть желание — добавляем соль. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом легкой закуски из баклажанов, томатов и чеснока.

