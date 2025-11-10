Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 21:44

Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф появился с «умным» кольцом на встрече с президентом России Владимиром Путиным 10 ноября. Это заметно на кадрах, которые распространила пресс-служба Кремля. Устройство, представленное Сбербанком в декабре прошлого года, отслеживает ключевые показатели организма: качество сна, уровень стресса и физической активности.

Известно, что при весе всего пять граммов кольцо способно работать до семи дней без подзарядки. Украшение представлено в нескольких цветах: матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.

Ранее стало известно, что Греф рассказал Путину о современной технологии «Вжух». С помощью нее граждане России оплачивают покупки улыбкой. По словам главы Сбербанка, на сегодняшний день в стране действуют 1,3 млн терминалов с биометрической оплатой.

В ходе встречи Путин заявил, что нынешние показатели Сбербанка говорят об устойчивости финансового учреждения. Греф отметил, что риски полностью под контролем. Он также выразил надежду, что в 2026 году банк побьет свой же рекорд. Ожидается, что в 2025 году организация получит прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году.

