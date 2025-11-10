Путин и Греф обсудили финансовую устойчивость Сбербанка

Показатели Сбербанка говорят об устойчивости финансового учреждения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Глава государства пообщался с ним в Кремле в понедельник, 10 ноября. Греф отметил, что риски полностью под контролем.

Мы закончили выплату в августе рекордных дивидендов. Мы в этом году заплатили 787 млрд [рублей] дивидендов. Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила, — поделился он.

Греф выразил надежду на то, что в 2026 году Сбербанк побьет свой же рекорд. В 2025-м ПАО получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году. В следующем году, отметил Греф, дивиденды будут еще выше.

Ранее председатель правления Сбербанка озвучил прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2025 году показатель изменится на 0,8%. Греф полагает, что в течение ближайших двух лет темпы экономического роста РФ сохранятся в диапазоне 1–1,5%, а это говорит об умеренных темпах развития.