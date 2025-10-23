Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году Греф: показатели роста экономики России в 2025 году составят 0,8%

Рост российской экономики в 2025 году прогнозируется на уровне около 0,8%, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ. По его оценке, в ближайшие два года темпы экономического роста страны сохранятся в диапазоне 1–1,5%, что указывает на умеренные перспективы развития, передает ТАСС.

Темпы роста экономики Росси в ближайшие два года будут на уровне 1–1,5%. К сожалению, в этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, в следующем году мы, дай бог, если выйдем на эти же цифры, — сказал Греф.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи высказался относительно ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Глава государства выразил уверенность, что применение повышенной ключевой ставки для сдерживания инфляционных процессов не окажет отрицательного влияния на динамику экономического развития.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика уверенно переходит к устойчивому и сбалансированному росту, что непосредственно связано с повышением благосостояния населения и укреплением рынка труда. Соответствующая информация содержится в документах на интернет-портале МВФ, подготовленных к пленарной сессии Международного валютно-финансового комитета.