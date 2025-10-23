Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:11

Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году

Греф: показатели роста экономики России в 2025 году составят 0,8%

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Рост российской экономики в 2025 году прогнозируется на уровне около 0,8%, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ. По его оценке, в ближайшие два года темпы экономического роста страны сохранятся в диапазоне 1–1,5%, что указывает на умеренные перспективы развития, передает ТАСС.

Темпы роста экономики Росси в ближайшие два года будут на уровне 1–1,5%. К сожалению, в этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, в следующем году мы, дай бог, если выйдем на эти же цифры, — сказал Греф.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи высказался относительно ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Глава государства выразил уверенность, что применение повышенной ключевой ставки для сдерживания инфляционных процессов не окажет отрицательного влияния на динамику экономического развития.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика уверенно переходит к устойчивому и сбалансированному росту, что непосредственно связано с повышением благосостояния населения и укреплением рынка труда. Соответствующая информация содержится в документах на интернет-портале МВФ, подготовленных к пленарной сессии Международного валютно-финансового комитета.

Герман Греф
экономика
Россия
Сбер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Ужин для предложения руки и сердца: готовим вкуснейшую пасту болоньезе
Дальше
Самое популярное
Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.