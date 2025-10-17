Силуанов раскрыл экономические тенденции в России

Экономика России уверенно переходит на путь устойчивого и сбалансированного роста, и этот процесс напрямую связан с улучшением благосостояния граждан и укреплением трудового рынка, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом говорится в материалах на сайте МВФ, подготовленных к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета.

За последние два года уровень безработицы опустился до исторического минимума (2,1% в августе 2025 года), — отметил Силуанов.

Судя по представленной информации, структурные преобразования в стране положительно сказываются на уровне занятости и доходах населения. Силуанов отметил, что чрезмерный потребительский спрос, наблюдавшийся ранее, постепенно снижается. В свою очередь, это способствует замедлению инфляции и создает условия для качественного экономического развития. Министр подчеркнул, что рост реальных располагаемых доходов населения за шесть месяцев 2025 года оценивается в 7,8%.

Ранее Силуанов сообщил, что правительство России планирует выделить около 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в следующей трехлетке. Руководитель Минфина указал на значимость продолжения программ помощи предпринимателям в ближайшие годы.