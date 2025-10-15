Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:54

Российский бизнес получит новые субсидии

Силуанов: на поддержку малого и среднего бизнеса выделят 40 млрд рублей

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство России планирует выделить около 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в следующей трехлетке, заявил министр финансов Антон Силуанов на выступлении в Госдуме. Глава Минфина подчеркнул значимость продолжения программ помощи предпринимателям в ближайшие годы, передает РИА Новости.

Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки мер малому и среднему предпринимательству, и на следующую трехлетку мы заложили почти 40 млрд рублей такой поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее Силуанов заявил о необходимости повышать эффективность российских предприятий и производительность труда, а не оказывать бюджетную поддержку нерезультативным компаниям. Выступая на Х Московском финансовом форуме, глава Минфина подчеркнул важность стимулирования именно тех, кто вносит реальный вклад в развитие экономики страны.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил о вступлении в силу с 1 октября ряда законов, направленных на помощь населению и предпринимателям. Принятые нормы касаются механизма кредитных каникул для малого бизнеса, системы страхования вкладов, а также оплаты труда в бюджетных учреждениях.

Антон Силуанов
бизнес
поддержка
субсидии
