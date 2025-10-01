В России вступили в силу новые меры поддержки граждан и бизнеса Журавлев: с октября в России введены новые меры поддержки бизнеса и бюджетников

1 октября в России вступили в силу несколько законов, нацеленных на поддержку граждан и бизнеса, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Новые правила затронули кредитные каникулы для малого бизнеса, страховку вкладов и зарплаты работников бюджетной сферы.

Представители малого бизнеса и самозанятые теперь смогут оформлять отсрочку по платежам на полгода раз в пять лет. Максимальный размер кредита, с которым можно уйти на каникулы, составляет 60 млн рублей для микропредприятий, для малых предприятий — 400 млн рублей. Сотрудникам казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей повысят зарплаты на 7,6%.

Повышение окладов повлечет рост всех связанных надбавок, — написал Журавлев.

Россиянам также дали возможность создавать долгосрочные сбережения прямо на портале «Госуслуги». С октября договоры в программе долгосрочных сбережений можно заключать не выходя из дома. Для заверения документа достаточно цифровой подписи. Журавлев сообщил, что выросли и страховые возмещения по безотзывным вкладам. Вкладчики смогут получать до 2,8 млн рублей возмещения.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил идею новой льготы для пенсионеров. Депутат призвал сделать для них бесплатным вход во все музеи. Он уверен, что подобная практика будет способствовать духовному и интеллектуальному обогащению пожилых людей.