Депутат призвал ввести для пенсионеров новую льготу

В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, необходимо сделать музеи бесплатными для пенсионеров, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это позволит представителям старшего поколения оживить свои воспоминания.

Предлагаю сделать все государственные и муниципальные музеи страны бесплатными для посещения гражданами пенсионного возраста в Международный день пожилых людей. Эта мера станет не просто формальным подарком, а реальным шагом к укреплению связей между поколениями и повышению качества жизни старшего поколения, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что подобная практика будет способствовать духовному и интеллектуальному обогащению пожилых людей, которые зачастую остаются в стороне от активной культурной жизни. По словам депутата, эта идея опирается на традиционные православные ценности: уважение к старшим, милосердие и заботу о других.

Наши отцы и матери, бабушки и дедушки — это живая история России. Они не по книгам, а на своей шкуре знают, что такое трудности и радости, победы и потери. Музей для них — это не просто экспонаты за стеклом, а возможность заново пережить свою молодость, показать внукам эпоху, которую они сами создавали, — добавил Иванов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили рассмотреть возможность установления единой федеральной выплаты для граждан пенсионного возраста, достигших 70 лет. Инициатива предусматривает предоставление единовременной материальной поддержки в размере пяти тысяч рублей в честь Дня пожилого человека.