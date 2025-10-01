Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 05:26

Выплату ко Дню пожилого человека могут ввести в России

В Госдуме призвали установить для пенсионеров старше 70 лет праздничную выплату

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить единую федеральную выплату для пенсионеров старше 70 лет. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой и предполагает единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей ко Дню пожилого человека 1 октября, пишет РИА Новости.

Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере 5 тыс. рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября, — сказано в обращении.

Авторами идеи стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека установлены лишь в некоторых регионах, причем их размер значительно варьируется. Как подчеркивают депутаты, это создает неравенство между пенсионерами, имеющими равные заслуги перед страной, но проживающими в разных регионах.

Например, в Ненецком автономном округе пенсионеры старше 70 лет получают 16 640 рублей, тогда как в Челябинской области выплата составляет всего 800 рублей. В большинстве субъектов РФ такая поддержка вообще отсутствует.

По мнению парламентариев, эта мера станет знаком уважения государства к пенсионерам, внесшим вклад в развитие России. Средства смогут помочь пожилым людям в оплате лекарств, коммунальных услуг или приобретении необходимых вещей. Инициатива предусматривает, что федеральная выплата будет осуществляться дополнительно к уже существующим региональным мерам поддержки.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский одобрил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в РФ День бабушек. Рязанский подчеркнул, что в стране также можно отмечать День дедушек.

