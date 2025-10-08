Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:50

Госдума одобрила обязательные целевые контракты для будущих врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном заключении целевых контрактов для студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Согласно документу, обнародованному на сайте ГД, будущие врачи должны будут в первый год учебы подписать договор о целевом обучении при поступлении такого предложения.

Законопроект устанавливает серьезные финансовые санкции для обеих сторон. Студент, нарушивший условия договора, обязан возместить стоимость первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере. Заказчик, не предоставивший выпускнику работу, выплачивает компенсацию за первый год обучения и штраф в таком же размере.

Для выпускников-медиков вводится обязательное трехлетнее наставничество, при этом они сохраняют право выбора региона и места работы. Новые правила коснутся также студентов, восстановившихся или переведенных на бюджетные места, а также тех, чьи предыдущие целевые договоры были расторгнуты.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о планах по значительному сокращению дефицита врачей в государственных медицинских учреждениях к 2025 году. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов и больниц квалифицированными специалистами.

медики
контракты
Госдума
бюджетники
