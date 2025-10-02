Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:43

Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России

Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка не повредит экономике РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин прокомментировал ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, выступая на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи. Он выразил надежду, что борьба с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки не приведет к негативным последствиям для экономического роста.

Надеюсь, это не перезаморозит экономику, — сказал он.

Российский лидер отметил, что страна уже преодолела очень сложный экономический этап и имеет все возможности для дальнейшего развития. Он привел в пример высокие темпы роста ВВП за последние два года, которые значительно опережали среднемировые показатели. Однако, подчеркнул Путин, ради восстановления макроэкономической стабильности пришлось пожертвовать этими рекордными темпами.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Она предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по данному показателю, «выверяя каждый шаг».

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%.

Владимир Путин
Центробанк РФ
ключевая ставка
инфляция
