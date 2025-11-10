Трамп обратился к американским авиадиспетчерам с требованиями и угрозами

Трамп обратился к американским авиадиспетчерам с требованиями и угрозами Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе

Все американские авиадиспетчеры должны немедленно вернуться к работе, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он пообещал штрафовать тех, кто откажется.

Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, незамедлительно! Любой, кто этого не сделает, будет оштрафован на значительную сумму, — написал Трамп.

Ранее в США на фоне шатдауна возник дефицит авиадиспетчеров, из-за этого возможны отмены и переносы рейсов. Причиной проблемы стала блокировка финансирования государственных органов, из-за которой диспетчеры уже несколько недель не получают зарплату.

Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что специалисты, вынужденные содержать семьи, в отсутствие доходов начали искать другие источники заработка. Это привело к тому, что многие не вышли на работу и в диспетчерских службах образовалась нехватка персонала.

Позже американист Дмитрий Дробницкий заявил, что частичную приостановку работы федерального правительства США спровоцировала администрация Трампа. Эксперт отметил заинтересованность команды главы государства в данной заморозке, поскольку она обеспечивает сохранение особого статус-кво.