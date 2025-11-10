Раскрыто, как можно определить рак по языку

Раскрыто, как можно определить рак по языку DM: изменения на языке в форме язвочки могут говорить о раке

Изменение формы, цвета или текстуры языка может говорить о раке, заявил Daily Mail биохимик Себ Ломас. К примеру, появление незаживающей язвы является таким симптомом.

Если на языке наблюдается безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска, — говорится в материале.

Специалисты отмечают, что по цвету, состоянию поверхности и структуре языка можно судить о микрофлоре ротовой полости, уровне гидратации, содержании полезных веществ в организме, работе кишечника и общем состоянии здоровья. Эксперты предупреждают, что признаками онкологии полости рта могут быть болевые ощущения, проблемы с глотанием, хрипота и беспричинная потеря веса.

Ранее академик РАН Борис Долгушин на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, заявил, что новая технология, которая скоро начнет применяться в лечении онкологии в России, безопасна для здоровых тканей. По его словам, этот метод позволяет добиться разрушения обеих нитей ДНК, что приводит к отмиранию злокачественной клетки.