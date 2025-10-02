Академик рассказал, как изменится лечение рака в России

Новая технология, которая скоро начнет применяться в лечении онкологии, безопасна для здоровых тканей, сообщил академик РАН Борис Долгушин на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов. По его словам, который приводит корреспондент NEWS.ru, этот метод позволяет добиться разрушения обеих нитей ДНК, что приводит к отмиранию злокачественной клетки.

Эта бинарная технология состоит из двух компонентов. В опухолевую клетку внедряется бор-10, который при соприкосновении с нейтроном превращается в бор-11 и тут же распадается. Каждый из этих компонентов безвреден: они не повреждают ни опухолевые, ни здоровые ткани. Только в сочетании можно получить эффект. <…> Энергии этих элементов, возникающей при распаде, достаточно для того, чтобы разрушить обе нити ДНК. Это приводит к тому, что клетка умирает, — объяснил Долгушин.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сообщил, что в России чаще всего диагностируют рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы — у женщин. При этом самой распространенной формой онкологических заболеваний в стране остается рак кожи.