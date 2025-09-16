Стали известны самые распространенные виды рака в РФ Онколог Каприн: рак предстательной и молочной желез наиболее распространены в РФ

В России чаще всего выявляется рак предстательной железы у мужчин и молочной — у женщин, заявил главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии «Ради жизни». Согласно статистике, распространенность различных видов рака чаще всего имеет гендерные различия, но некоторые заболевания входят в тройку лидеров у обоих полов.

У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, — молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак, — заявил онколог.

При этом наиболее часто встречающейся формой онкологических заболеваний в целом по стране остается рак кожи. Данная статистика демонстрирует важность регулярных профилактических обследований и необходимость развития программ ранней диагностики онкологических заболеваний в России.

