16 сентября 2025 в 22:44

Стали известны самые распространенные виды рака в РФ

Онколог Каприн: рак предстательной и молочной желез наиболее распространены в РФ

Врач Врач Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России чаще всего выявляется рак предстательной железы у мужчин и молочной — у женщин, заявил главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии «Ради жизни». Согласно статистике, распространенность различных видов рака чаще всего имеет гендерные различия, но некоторые заболевания входят в тройку лидеров у обоих полов.

У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, — молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак, — заявил онколог.

При этом наиболее часто встречающейся формой онкологических заболеваний в целом по стране остается рак кожи. Данная статистика демонстрирует важность регулярных профилактических обследований и необходимость развития программ ранней диагностики онкологических заболеваний в России.

Ранее сообщалось, что специалисты Вологодского областного онкологического диспансера выполнили уникальную реконструктивную операцию после мастэктомии. Врачи восстановили молочную железу пациентки с использованием инновационной методики TRAM-лоскута.

До этого стали известны нетипичные симптомы для рака желудка. К ним относятся длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы.

онкология
рак
болезни
распространение
