15 сентября 2025 в 18:35

Российские врачи провели уникальную операцию по восстановлению груди

Минздрав России: в Вологде провели реконструкцию молочной железы TRAM-лоскутом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Вологодского областного онкологического диспансера выполнили уникальную реконструктивную операцию после мастэктомии, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Врачи восстановили молочную железу пациентки с использованием инновационной методики TRAM-лоскута.

Пациентка первоначально обратилась в медицинское учреждение в 2020 году с диагностированным злокачественным новообразованием груди. После проведенной радикальной мастэктомии женщина прошла полный курс противоопухолевой терапии, включающий химио- и радиотерапию, а также пятилетний курс гормонального лечения.

Спустя пять лет женщина вернулась в диспансер с желанием провести реконструктивную операцию. Онкологи предложили ей современный метод восстановления, предусматривающий использование собственных тканей организма пациента.

Как пояснил хирург Илья Мельников, реконструкция молочной железы с применением TRAM-лоскута представляет собой высокотехнологичное вмешательство. По его словам, данная операция позволяет достичь наиболее естественного результата внешнего вида груди, а также получить аккуратный плоский живот. В настоящее время прооперированная пациентка чувствует себя удовлетворительно и была выписана из стационара для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Ранее ученые Сургутского государственного университета разработали методы снижения риска развития рака молочной железы у пациенток, проходящих лечение бесплодия с помощью гормональной стимуляции. Специалисты провели комплексное исследование, проанализировав возраст пациенток, длительность бесплодия, наличие гинекологических заболеваний и исходное состояние молочной железы. Наибольшее значение для прогнозирования рисков оказалось у изначального состояния молочных желез.

