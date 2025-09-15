Сургутские ученые удивили мир, найдя способ обойти смертельную угрозу рака

Ученые Сургутского государственного университета разработали методы снижения риска развития рака молочной железы у пациенток, проходящих лечение бесплодия с помощью гормональной стимуляции, говорится в публикации «Российского вестника акушера-гинеколога». Специалисты провели комплексное исследование, проанализировав возраст пациенток, длительность бесплодия, наличие гинекологических заболеваний и исходное состояние молочной железы. Наибольшее значение для прогнозирования рисков оказалось у изначального состояния молочных желез.

Результаты показали, что наибольшая вероятность развития рака молочной железы в течение 10 лет после вмешательств прогнозируется у женщин с доброкачественными диспластическими процессами (13,4%) и фиброаденомами (16,7%). При отсутствии патологий риск оценивается всего в 0,3%.

Ученые считают необходимым обязательное маммологическое обследование на всех этапах подготовки к лечению бесплодия. Своевременное выявление и лечение патологических процессов позволит значительно снизить риск развития опухолей у пациенток, проходящих процедуры ЭКО.

