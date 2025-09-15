Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 09:48

Сургутские ученые удивили мир, найдя способ обойти смертельную угрозу рака

В СГУ нашли способ снизить угрозу рака при ЭКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сургутского государственного университета разработали методы снижения риска развития рака молочной железы у пациенток, проходящих лечение бесплодия с помощью гормональной стимуляции, говорится в публикации «Российского вестника акушера-гинеколога». Специалисты провели комплексное исследование, проанализировав возраст пациенток, длительность бесплодия, наличие гинекологических заболеваний и исходное состояние молочной железы. Наибольшее значение для прогнозирования рисков оказалось у изначального состояния молочных желез.

Результаты показали, что наибольшая вероятность развития рака молочной железы в течение 10 лет после вмешательств прогнозируется у женщин с доброкачественными диспластическими процессами (13,4%) и фиброаденомами (16,7%). При отсутствии патологий риск оценивается всего в 0,3%.

Ученые считают необходимым обязательное маммологическое обследование на всех этапах подготовки к лечению бесплодия. Своевременное выявление и лечение патологических процессов позволит значительно снизить риск развития опухолей у пациенток, проходящих процедуры ЭКО.

Ранее академик РАН Виктор Радзинский в разговоре с NEWS.ru отметил, что среди всех витаминов только один имеет действительно подтвержденную научными данными пользу для женщин в период беременности — это витамин В9, или фолиевая кислота. Он также подчеркнул, что нехватку этого вещества необходимо устранить заранее, еще до наступления беременности, чтобы избежать возможных рисков для здоровья матери и ребенка.

рак
акушеры
гинекологи
ЭКО
