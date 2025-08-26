Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом

Есть один витамин с по-настоящему доказанной эффективностью для беременных— B9, фолиевая кислота, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. Он добавил, что дефицит этого вещества должен быть устранен еще до беременности.

Она действительно предотвращает аномалии развития, уродства плода, а именно дефекты нервной трубки. Самое главное, чтобы до наступления беременности был ликвидирован ее дефицит. Но, к сожалению, в продуктах, даже самых натуральных, фолиевой кислоты мало. Поэтому надо ее принимать, — отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья также является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богаты рыба и грецкие орехи.