«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова

Певица Зара заявила, что ее коллега Владимир Пресняков увеличил гонорар, потому что скоро новогодние праздники. Сама артистка отказалась называть свой прайс, сославшись на коммерческую тайну, передает корреспондент NEWS.ru с 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical.

Какой он молодец! Потому что уже Новый год, — заявила Зара.

Ранее сообщалось, что Пресняков существенно повысил расценки на частные выступления. Теперь его гонорар за корпоративный концерт составляет 6 млн рублей с учетом налогов, что в четыре раза выше прежней суммы в 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что певец Егор Крид повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». Теперь его райдер включает требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками, проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля с шампунями его бренда, личным кальянщиком и круглосуточной охраной.