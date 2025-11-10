Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 21:52

«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова

Певица Зара: Пресняков увеличил гонорар в преддверии праздников

Зара Зара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Зара заявила, что ее коллега Владимир Пресняков увеличил гонорар, потому что скоро новогодние праздники. Сама артистка отказалась называть свой прайс, сославшись на коммерческую тайну, передает корреспондент NEWS.ru с 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical.

Какой он молодец! Потому что уже Новый год, — заявила Зара.

Ранее сообщалось, что Пресняков существенно повысил расценки на частные выступления. Теперь его гонорар за корпоративный концерт составляет 6 млн рублей с учетом налогов, что в четыре раза выше прежней суммы в 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что певец Егор Крид повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». Теперь его райдер включает требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками, проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля с шампунями его бренда, личным кальянщиком и круглосуточной охраной.

шоу-бизнес
Россия
Владимир Пресняков
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова
Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо
Раскрыто, как можно определить рак по языку
Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ
Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме
СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе
«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть
«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.