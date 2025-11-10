Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:40

Гонорары Преснякова взлетели на 300% на фоне одного события

SHOT: Пресняков поднял гонорары за выступления на фоне возвращения сына из США

Владимир Пресняков Владимир Пресняков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский певец Владимир Пресняков увеличил гонорар за частные выступления на 4,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Стоимость корпоративного концерта артиста возросла на 300%, достигнув 6 млн рублей с учетом налоговых отчислений.

Артист ожидает возвращения из Соединенных Штатов своего старшего сына Никиты, который принял решение развивать профессиональную карьеру в России, говорится в публикации. До этого частное выступление музыканта оценивалось в 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно о двукратном увеличении гонорара популярного среди молодежи рэпера Icegergert. На фоне растущей известности и скандальной репутации артиста стоимость его концертного выступления достигла 7 млн рублей.

Кроме того, бывшая жена покойного рэпера Паши Техника блогер Ева Карицкая объявила о начале судебного процесса против его менеджера Марка Яровного. Причиной стал затяжной спор о правах на творческое наследие артиста, поскольку, по утверждению Карицкой, менеджер отказывается передавать его родственникам авторство на музыкальные произведения и доходы от их использования.

Владимир Пресняков
Никита Пресняков
гонорары
выступления
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.