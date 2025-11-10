Гонорары Преснякова взлетели на 300% на фоне одного события

Гонорары Преснякова взлетели на 300% на фоне одного события SHOT: Пресняков поднял гонорары за выступления на фоне возвращения сына из США

Российский певец Владимир Пресняков увеличил гонорар за частные выступления на 4,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Стоимость корпоративного концерта артиста возросла на 300%, достигнув 6 млн рублей с учетом налоговых отчислений.

Артист ожидает возвращения из Соединенных Штатов своего старшего сына Никиты, который принял решение развивать профессиональную карьеру в России, говорится в публикации. До этого частное выступление музыканта оценивалось в 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно о двукратном увеличении гонорара популярного среди молодежи рэпера Icegergert. На фоне растущей известности и скандальной репутации артиста стоимость его концертного выступления достигла 7 млн рублей.

Кроме того, бывшая жена покойного рэпера Паши Техника блогер Ева Карицкая объявила о начале судебного процесса против его менеджера Марка Яровного. Причиной стал затяжной спор о правах на творческое наследие артиста, поскольку, по утверждению Карицкой, менеджер отказывается передавать его родственникам авторство на музыкальные произведения и доходы от их использования.