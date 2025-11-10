Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:17

Психолог ответил, чем грозит недовольство работой

Психолог Самбурский: недовольство работой грозит сердечно-сосудистыми болезнями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недовольство работой на 40% повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что от удовлетворенности профессиональной деятельностью зависит и уровень стресса, и физическое здоровье.

С психологической точки зрения место, в котором мы трудимся, формирует ощущение «я кто-то». Поэтому от того, насколько мы удовлетворены своей профессиональной ролью, функцией, которую выполняем, зависит и уровень стресса, и уровень физического здоровья, и в принципе вся гармония жизни, — пояснил психолог.

Самбурский обратил внимание, что, перегружая себя нелюбимой работой, человек рискует столкнуться с инфарктом или инсультом. Тем временем те, кто доволен своей профессиональной деятельностью, имеют более устойчивую психику.

Ранее семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, что необходимо грамотно распределять задачи после длинных выходных, чтобы не столкнуться с выгоранием к Новому году. Она посоветовала найти золотую середину и не брать на себя слишком много дел.

