Психолог ответил, чем грозит недовольство работой

Недовольство работой на 40% повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что от удовлетворенности профессиональной деятельностью зависит и уровень стресса, и физическое здоровье.

С психологической точки зрения место, в котором мы трудимся, формирует ощущение «я кто-то». Поэтому от того, насколько мы удовлетворены своей профессиональной ролью, функцией, которую выполняем, зависит и уровень стресса, и уровень физического здоровья, и в принципе вся гармония жизни, — пояснил психолог.

Самбурский обратил внимание, что, перегружая себя нелюбимой работой, человек рискует столкнуться с инфарктом или инсультом. Тем временем те, кто доволен своей профессиональной деятельностью, имеют более устойчивую психику.

