Назван наиболее полезный напиток при сидячей работе Гастроэнтеролог Чистик призвала пить какао при длительном сидении на работе

Офисным сотрудникам и другим специалистам, у которых преимущественно сидячая работа, рекомендуется пить какао, заявила РИАМО гастроэнтеролог Ольга Чистик. Она отметила, что малоподвижный образ жизни ухудшает кровоток организма. Этот напиток в свою очередь позволяет поддержать сосудистую систему.

Дело в том, что какао-бобы содержат обилие флавоноидов, подчеркнула Чистик. Эти соединения улучшают эластичность кровеносных сосудов и микроциркуляцию крови. Флавоноиды снижают риск развития воспалительных процессов и тромбообразования.

По словам врача, этот напиток будет полезен не только при гиподинамии, но и при повышенной утомляемости или снижении общего тонуса. Она добавила, что какао поддерживает работу сердца, а также позволяет сохранять концентрацию внимания за счет кофеина.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.