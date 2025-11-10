Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:53

Назван наиболее полезный напиток при сидячей работе

Гастроэнтеролог Чистик призвала пить какао при длительном сидении на работе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Офисным сотрудникам и другим специалистам, у которых преимущественно сидячая работа, рекомендуется пить какао, заявила РИАМО гастроэнтеролог Ольга Чистик. Она отметила, что малоподвижный образ жизни ухудшает кровоток организма. Этот напиток в свою очередь позволяет поддержать сосудистую систему.

Дело в том, что какао-бобы содержат обилие флавоноидов, подчеркнула Чистик. Эти соединения улучшают эластичность кровеносных сосудов и микроциркуляцию крови. Флавоноиды снижают риск развития воспалительных процессов и тромбообразования.

По словам врача, этот напиток будет полезен не только при гиподинамии, но и при повышенной утомляемости или снижении общего тонуса. Она добавила, что какао поддерживает работу сердца, а также позволяет сохранять концентрацию внимания за счет кофеина.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

