Раскрыта шокирующая связь между чрезмерным употреблением кофе и слепотой

Чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

Если изучить данные исследований, растворимый кофе не является прямой причиной слепоты, однако ученые действительно выявили корреляцию между чрезмерным употреблением этого напитка и риском развития возрастной макулярной дегенерации. Это заболевание, при котором повреждается центральная часть сетчатки, что приводит к потере четкого центрального зрения, необходимого для чтения и распознавания лиц, — предупредила Попова.

Она подчеркнула, что проблема не связана с кофеином. По словам нутрициолога, реальную опасность представляют побочные продукты производства — акриламид и гидроксиметилфурфурол.

Эти соединения образуются в процессе высокотемпературной обработки и сушки кофейных гранул. Акриламид, например, является известным нейротоксином и в высоких дозах способен провоцировать оксидативный стресс и системное воспаление, что пагубно сказывается на хрупких сосудах центральной зоны сетчатки, — добавила Попова.

Она заключила, что для поддержания здоровья глаз предпочтительнее выбирать высококачественный зерновой кофе, который прошел деликатную обжарку. Также, по словам нутрициолога, важно соблюдать умеренность в потреблении этого напитка.

