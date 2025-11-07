Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 06:00

Раскрыта шокирующая связь между чрезмерным употреблением кофе и слепотой

Нутрициолог Попова: некачественный кофе может провоцировать слепоту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

Если изучить данные исследований, растворимый кофе не является прямой причиной слепоты, однако ученые действительно выявили корреляцию между чрезмерным употреблением этого напитка и риском развития возрастной макулярной дегенерации. Это заболевание, при котором повреждается центральная часть сетчатки, что приводит к потере четкого центрального зрения, необходимого для чтения и распознавания лиц, — предупредила Попова.

Она подчеркнула, что проблема не связана с кофеином. По словам нутрициолога, реальную опасность представляют побочные продукты производства — акриламид и гидроксиметилфурфурол.

Эти соединения образуются в процессе высокотемпературной обработки и сушки кофейных гранул. Акриламид, например, является известным нейротоксином и в высоких дозах способен провоцировать оксидативный стресс и системное воспаление, что пагубно сказывается на хрупких сосудах центральной зоны сетчатки, — добавила Попова.

Она заключила, что для поддержания здоровья глаз предпочтительнее выбирать высококачественный зерновой кофе, который прошел деликатную обжарку. Также, по словам нутрициолога, важно соблюдать умеренность в потреблении этого напитка.

Ранее нейрохирург Виктор Уго Эспиндола предупредил, что смешивание энергетических напитков с алкоголем может вызвать резкий скачок артериального давления и даже инсульт, в том числе у молодых людей. По его словам, банка энергетического напитка может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

здоровье
кофе
нутрициологи
советы
зрение
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые популярные ароматы уходящего 2025 года
«Диванные эксперты»: Панжинский осудил критиков нейтрального статуса
Стало известно, кому стоит избегать контакта с кошками
КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японии
В Балтийском море зафиксировали таинственные сигналы кораблей-призраков
В Германии назвали российское оружие, которое изменило ход боевых действий
Разгром укрепрайонов и пленение бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 ноября
В Киеве рассказали, когда Украина опустошит хранилища газа
Есть красную икру во сне: символ счастья или предупреждение?
Юрист объяснил, какой шум не подпадает под закон о тишине
Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку диверсантов ВСУ
Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!
Терапевт раскрыла, почему в поезде никогда не укачивает
Сон о ките раскрывает скрытые возможности и предупреждения
Россияне отмечают годовщину революции и легендарного парада
Последнюю пропавшую зараженную обезьяну нашли в Миссисипи
«Есть куда стремиться»: Панжинский оценил лыжную инфраструктуру в России
Раскрыта шокирующая связь между чрезмерным употреблением кофе и слепотой
Операторы БПЛА выбили украинских военных из многоэтажек в Красноармейске
Стало известно, как ВСУ решают вопросы неподчинения внутри армии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.