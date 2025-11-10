Юрист напомнила, как правильно использовать обеденный перерыв по ТК России Юрист Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочее время и не оплачивается

В России обеденный перерыв не считается рабочим временем и не оплачивается, напомнила в беседе с РИА Новости старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева. Она пояснила, что сотрудники могут свободно распоряжаться этим временем.

Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, — сказала правовед.

Юрист подчеркнула, что обязанность работодателя — предоставить сотруднику возможность отдохнуть и поесть. Работник, в свою очередь, может использовать этот промежуток по своему усмотрению: выйти в кафе, заняться личными делами или просто отдохнуть, не оставаясь на рабочем месте.

