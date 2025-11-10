Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:18

Юрист напомнила, как правильно использовать обеденный перерыв по ТК России

Юрист Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочее время и не оплачивается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России обеденный перерыв не считается рабочим временем и не оплачивается, напомнила в беседе с РИА Новости старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева. Она пояснила, что сотрудники могут свободно распоряжаться этим временем.

Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, — сказала правовед.

Юрист подчеркнула, что обязанность работодателя — предоставить сотруднику возможность отдохнуть и поесть. Работник, в свою очередь, может использовать этот промежуток по своему усмотрению: выйти в кафе, заняться личными делами или просто отдохнуть, не оставаясь на рабочем месте.

Ранее налоговый эксперт Дмитрий Шумейко заявил, что российские работодатели больше не могут по своему усмотрению полностью лишать сотрудников премиальных выплат, если они входят в состав заработной платы. По его словам, соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 сентября этого года.

До этого сообщалось, что в 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой. Это возможно в случае, если ее величина в пересчете на месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

