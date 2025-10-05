Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 07:45

Названы случаи, когда работодатель не может лишить сотрудника премии

Налоговый эксперт Шумейко: работодатели в РФ не могут произвольно лишать премий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские работодатели больше не могут по своему усмотрению полностью лишать сотрудников премиальных выплат, если они входят в состав заработной платы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» налоговый эксперт Дмитрий Шумейко. По его словам, соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 сентября этого года.

Раньше многие компании рассматривали премии как необязательный бонус, который можно использовать для давления на персонал. Однако теперь законодательство расставляет акценты иначе: если премия закреплена в трудовом, коллективном договоре или в локальном положении о премировании, она становится частью зарплаты, объяснил специалист.

Это значит, что полностью лишить ее нельзя даже при наличии дисциплинарного взыскания. Допустимо только снижение, и то в пределах одного месяца, в котором произошло нарушение. При этом общий доход сотрудника не может уменьшиться более чем на 20%, — добавил Шумейко.

Такая мера повышает прозрачность и предсказуемость системы мотивации, считает эксперт. Для сотрудников это гарантия того, что привычные регулярные премии не могут быть отменены без веских причин. Разовые поощрения, например, к праздникам, остаются на усмотрение руководства, заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой. Это возможно в случае, если ее величина в пересчете на месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

премии
работодатели
выплаты
Трудовой кодекс
