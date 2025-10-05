В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом Бессараб: единоразовая выплата пенсии положена при накоплениях менее 440 тысяч

В 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой при определенных условиях, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что такое право возникает, когда объем пенсионных накоплений не достигает лимита в 440 тысяч рублей.

На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, — сказала депутат.

Парламентарий уточнила, что расчетный показатель прожиточного минимума пенсионера в 2026 году превысит 16,2 тысячи рублей, а установленный срок выплат составляет 270 месяцев. Бессараб подчеркнула, что при превышении данного лимита выплаты будут производиться пожизненно раз в месяц.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить единую федеральную выплату для пенсионеров старше 70 лет. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой и предполагает единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей ко Дню пожилого человека 1 октября.