Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 05:40

В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом

Бессараб: единоразовая выплата пенсии положена при накоплениях менее 440 тысяч

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой при определенных условиях, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что такое право возникает, когда объем пенсионных накоплений не достигает лимита в 440 тысяч рублей.

На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, — сказала депутат.

Парламентарий уточнила, что расчетный показатель прожиточного минимума пенсионера в 2026 году превысит 16,2 тысячи рублей, а установленный срок выплат составляет 270 месяцев. Бессараб подчеркнула, что при превышении данного лимита выплаты будут производиться пожизненно раз в месяц.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить единую федеральную выплату для пенсионеров старше 70 лет. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой и предполагает единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей ко Дню пожилого человека 1 октября.

пенсии
Светлана Бессараб
Россия
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ выпустили по регионам России почти 30 беспилотников за ночь
На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу
Одновременные взрывы в разных городах Украины нарушили ночную тишину
Названо число потерь ВСУ при неудачных атаках под Сумами
Звезда «Папиных дочек» оказался злостным неплательщиком алиментов
Рекорды недели — +24 и −8, чего ждем? Погода в Москве и Питере 6–12 октября
Простота в сочетании с мощью: чем уникален истребитель МиГ-29 — инфографика
В МВД дали совет по поводу одной категории информации о себе в Сети
В США рассказали, какой сюрприз Вашингтон приготовил Киеву
Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии
К чему снится смерть бабушки, если она жива: разбираемся вместе
Три посылки со взрывчаткой не доехали до адресатов во Франции
Янтык — татарский чебурек без масла: совсем не жирный, но сочный
У арестованного в Москве гражданина Узбекистана прошли обыски
Воздушная операция в Воронежской области завершилась полным разгромом БПЛА
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Статистика пропавших людей в России показала тревожные цифры
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Сон о тюрьме: почему он снится и что предвещает для вас
В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.