10 ноября 2025 в 17:29

Трамп грозит засудить BBC после подделки его речи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп грозит засудить BBC из-за скандала с выпуском в эфир его фальсифицированного выступления, сообщили в пресс-службе британской вещательной корпорации. Там также пообещали ответить на письмо главы государства в надлежащий срок.

BBC подтвердила, что получила письмо, и предоставит ответ в надлежащий срок, — говорится в публикации.

BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала BBC фейковым СМИ. По ее словам, телерадиокорпорация создала впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.

Комментируя скандал вокруг эфира BBC с речью Трампа, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что телеканал неоднократно публиковал ложную информацию. Так, по ее словам, компания участвовала в создании фейков, включая события в Буче.

