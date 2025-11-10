Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:39

«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ

Военэксперт Гагин: наемники из Колумбии прячутся в ВСУ от тюрьмы на родине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Наемники из Колумбии вступают в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы избежать уголовной ответственности в своей стране, заявил NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин. Кроме того, по его словам, ряд колумбийцев отправляется в зону СВО, чтобы приобрести боевой опыт и конкурировать с преступными группировками на родине.

Колумбийские наемники находятся в ВСУ достаточно давно. Их очень много, и они делятся на две части. Есть колумбийцы, которые идут из наркокартелей и проходят что-то вроде стажировки, а потом возвращаются к себе с некими навыками для того, чтобы использовать их в борьбе с правоохранителями и другими картелями. Но достаточно большая часть этих наемников — люди, которые бегут от уголовной ответственности в своей стране. Либо есть такие, которые просто пытаются заработать денег. И чаще всего вербовка происходит через наркокартели и преступные сообщества, — пояснил Гагин.

Он подчеркнул, что украинские военные отлично знают, кто из наемников вернется в Колумбию, а кого ждет роль расходного материала. По словам Гагина, колумбийцы составляют самую многочисленную группу наемников из Латинской Америки из-за высокого уровня криминализации в стране.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сумской области было ликвидировано более 100 колумбийских наемников. Командиры украинских подразделений использовали их для контратак на самых опасных участках фронта.

