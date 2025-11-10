Делимханов поздравил Кадырова с праздником

Депутат Госдумы Адам Делимханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с Днем сотрудника органов внутренних дел, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующее сообщение. В нем политик отметил преданность долгу, честь, достоинство и мужество полицейских, а также подчеркнул заслуги Кадырова в укреплении правопорядка в республике. Известно, что в 2009 году Кадырову присвоили звание генерал-майора милиции.

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел РФ! Этот день — символ доблести, отваги и самоотверженного служения. <...> Кадыров внес огромный вклад в становление и укрепление правоохранительных структур республики, — говорится в сообщении.

Ранее Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Глава Чечни подчеркнул, что праздник символизирует сплоченность и силу народа. По его словам, единство в любви к Родине делает страну непобедимой, а многообразие народов России основано на взаимном уважении и духовной близости.