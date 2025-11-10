Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Захарова заметила важную деталь в заявлениях о «гибридной войне» в Армении

Захарова заявила о растущем давлении на сторонников России в Армении

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Заявления о «гибридной войне» против Армении звучат на фоне давления на тех, кто поддерживает сотрудничество с Россией, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, ситуация развивается по уже знакомому сценарию, как это происходило в других странах, в том числе в Молдавии.

Не можем не отметить, что заявления о «гибридной войне» против Армении звучат на фоне преследований в республике сторонников развития связей с нашей страной, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что концепцию «гибридных войн» изначально разработали и начали активно применять американские военные теоретики. По ее словам, страны коллективного Запада вновь проявили себя «во всей гибридной красе» в Грузии, вмешиваясь во внутренние дела, «подогревая майданные настроения» и прибегая к «политическому шантажу».

Нам чужд такой подход. Мы всегда уважали и будем уважать суверенный выбор любого народа, — добавила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что власти Молдавии продолжают политику отчуждения и отказа от всего связанного с Россией, игнорируя интересы граждан. Это заявление прозвучало на фоне закрытия Русского дома в Кишиневе.

