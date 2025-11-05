Власти Молдавии продолжают проводить политику отчуждения и отказа от всего, что связано с Россией, игнорируя интересы своих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе, передает ТАСС.

Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения [собственной] страны, — сказал Песков.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что Москва продолжает открывать партнерские Русские дома и приумножать программные проекты. Он привел в пример программу краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение».

До этого появилась информация, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».