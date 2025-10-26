Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы

Россотрудничество продолжает наращивать партнерские Русские дома и приумножать программные проекты, заявил на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством глава ведомства Евгений Примаков. Он привел в пример программу краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение», передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня будут подписания соглашений с партнерскими Русскими домами, их количество увеличится до 24. Мы по-прежнему модернизируем нашу работу, те программные проекты, которые были десятилетиями. Например, по программе «Новое поколение», которая действует с 2011 года, в России побывали 12 тысяч человек. С 2025 года число ежегодно приезжающих иностранцев на стажировки будет увеличиваться в два-три раза, — сказал он.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что культура, искусство и наука не должны быть инструментами «мягкой силы», так как представляют самоценность. По ее словам, использовать эти сферы жизни в качестве инструмента влияния — неправильно.