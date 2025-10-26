Захарова объяснила, почему России не нужно применять «мягкую силу»

Культура, искусство и наука не должны быть инструментами «мягкой силы», так как представляют самоценность, заявила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее словам, использовать эти сферы жизни в качестве инструмента влияния — неправильно.

Мягкая сила — это в большей степени западный термин, куда они включили по непонятным причинам культуру, искусство, да и науку. Мне кажется, это какая-то пессимизация или минимизация роли культуры и науки. Как можно говорить о культуре и науке просто как о мягкой силе? Западное сообщество так и говорит о них. Почему? Потому что для них это не самоценность, для них это только инструмент. А это неправильно, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что культура, наука и искусство являются отражением народов, их связью с будущими поколениями, потому их нельзя адаптировать для решения отдельных задач. В связи с этим дипломат призвала не оперировать термином «мягкая сила» для России. По ее мнению, при этом такие методы влияния следует знать и понимать, что за ними стоит.

Как только человечество начнет рассматривать культуру как инструментарий для реализации конкретных конъюнктурных целей и задач, — все, мне кажется, это уже конец культуре, — отметила она.

Ранее Захарова сообщила, что ЕС погрузился в пучины безумия и занимается разжиганием ненависти в сердцах людей. Она также назвала ключевой задачей народной дипломатии недопущение начала глобальной войны и возвращение мира на путь благоразумия.