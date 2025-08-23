«Мягкая сила»: Путин прокомментировал обучение иностранцев-атомщиков в РФ

Обучение иностранных студентов атомным специальностям является важным элементом «мягкой силы» РФ, подтвердил российский лидер Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной подготовке кадров для атомной промышленности. Выставка была организована в рамках проекта Росатома «Обнинск тех», который занимается обучением специалистов, в том числе из зарубежных стран.

Представительница проекта во время презентации отметила, что образовательная деятельность российских атомных вузов по подготовке иностранных специалистов представляет собой эффективный инструмент «мягкой силы». Президент полностью согласился с этой оценкой, подчеркнув значимость международного образовательного сотрудничества.

Это точно, — поддержал президент.

Подготовка иностранных специалистов в области атомной энергетики способствует укреплению международных связей и демонстрирует технологический потенциал России. Образовательные программы Росатома позволяют не только делиться передовыми знаниями и технологиями, но и формировать кадровый резерв для реализации совместных проектов в области мирного атома.

