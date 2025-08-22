Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 23:54

Путин высказался о восстановлении пострадавших от ВСУ регионов РФ

Путин: Курская область и другие регионы приграничья будут восстановлены

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Российские власти планируют полностью восстановить все объекты в приграничных регионах страны, пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он подчеркнул, что, в первую очередь, восстановительные работы коснутся Курской, Брянской и Белгородской областей.

Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлена, — отметил президент.

Он добавил, что правительство готовит комплексную программу восстановления, которая будет охватывать как инфраструктуру, так и экономический потенциал регионов. Власти намерены уделять равное внимание развитию малого, среднего и крупного бизнеса в пострадавших областях.

Программа восстановления будет включать меры по возмещению утраченного имущества и ремонту поврежденных объектов. Путин выразил уверенность в том, что все разрушения в приграничных регионах будут полностью устранены, а экономическая активность восстановлена.

Ранее Путин поделился, что РФ ведет переговоры с американскими партнерами по совместной работе в сфере сжиженного природного газа. В частности, обсуждается возможность реализации проектов не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

