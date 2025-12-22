Песков раскрыл, как решение Алиева по саммиту отразится на отношениях с РФ

Отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге не окажет негативного влияния на взаимоотношения Баку и Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны продолжают развитие партнерских отношений в конструктивном ключе.

Продолжаем развивать наши партнерские отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. И Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества, — сказал Песков.

Ранее в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участия в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

До этого Песков утверждал, что Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия президент РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.