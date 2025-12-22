Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:28

Песков раскрыл, как решение Алиева по саммиту отразится на отношениях с РФ

Песков: отсутствие Алиева на саммите СНГ не помешает отношениям Москвы и Баку

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге не окажет негативного влияния на взаимоотношения Баку и Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны продолжают развитие партнерских отношений в конструктивном ключе.

Продолжаем развивать наши партнерские отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. И Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества, — сказал Песков.

Ранее в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участия в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

До этого Песков утверждал, что Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия президент РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.

саммиты
СНГ
Дмитрий Песков
Кремль
Азербайджан
Ильхам Алиев
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Модная пауза»: почему мы устаем от яркого и выбираем нейтральное
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.