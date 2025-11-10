Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:41

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Мясо по-французски с сыром Мясо по-французски с сыром Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мясо по-французски — горячее блюдо, которое доказывает: не все деликатесы сложны в приготовлении. Вложив минимум ингредиентов и усилий, вы сможете приготовить изысканное угощение, которое украсит праздник или романтический ужин. Достаточно следовать рецепту, приведенному далее.

Ингредиенты

  • Картошка — 300 г
  • Свинина (можно заменить говядиной или даже курицей) — 350 г
  • Лук — 150 г
  • Майонез — 150 г
  • Твердый сыр — 120 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

Сырой картофель очистите, обсушите и нарежьте тонкими кружками. Луковицы нашинкуйте полукольцами. Мясо нарежьте крупными, но не очень толстыми ломтиками и отбейте кухонным молотком, после чего посолите и поперчите.

На дно формы для запекания, смазанной маслом, выложите картошку, покройте слоем майонеза. Сверху выложите мясо, посыпьте луком, снова сделайте майонезную сеточку. Заверните форму в фольгу и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов.

60 минут спустя извлеките форму, снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром. Верните в духовку на 15–20 минут, чтобы сырная шапка растаяла.

Мясо по-французски готово!
  • Время приготовления — 1 час 40 минут
  • Калорийность — 267 ккал на 100 г

Ранее мы составили подборку лучших рецептов картошки с беконом.

картофель
кухня
мясо
рецепты
сыры
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
