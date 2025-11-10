Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Мясо по-французски — горячее блюдо, которое доказывает: не все деликатесы сложны в приготовлении. Вложив минимум ингредиентов и усилий, вы сможете приготовить изысканное угощение, которое украсит праздник или романтический ужин. Достаточно следовать рецепту, приведенному далее.
Ингредиенты
- Картошка — 300 г
- Свинина (можно заменить говядиной или даже курицей) — 350 г
- Лук — 150 г
- Майонез — 150 г
- Твердый сыр — 120 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления
Сырой картофель очистите, обсушите и нарежьте тонкими кружками. Луковицы нашинкуйте полукольцами. Мясо нарежьте крупными, но не очень толстыми ломтиками и отбейте кухонным молотком, после чего посолите и поперчите.
На дно формы для запекания, смазанной маслом, выложите картошку, покройте слоем майонеза. Сверху выложите мясо, посыпьте луком, снова сделайте майонезную сеточку. Заверните форму в фольгу и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов.
60 минут спустя извлеките форму, снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром. Верните в духовку на 15–20 минут, чтобы сырная шапка растаяла.
Мясо по-французски готово!
- Время приготовления — 1 час 40 минут
- Калорийность — 267 ккал на 100 г
Ранее мы составили подборку лучших рецептов картошки с беконом.