«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона Кадыров доложил об уничтожении укрепрайона ВСУ на Харьковском направлении

Группа операторов Вооруженных сил России с помощью БПЛА обнаружила и уничтожила вражеский укрепленный район на Харьковском направлении, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Ахмат Кадыров. По его словам, укрепрайон был замаскирован в лесистой местности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию

Сразу же наши дроноводы произвели точные сбросы с БПЛА и нейтрализовали их. К ликвидации укрепа подключили и артиллерию батальона, передав координаты позиций врага. Они накрыли всех сразу, оставив от блиндажей ВСУ одни лишь щепки, — заявил Кадыров.

Кроме того, по словам главы Чечни, ударом FPV-дрона удалось уничтожить транспортное средство бойцов ВСУ. Противник пытался безуспешно уехать на нем от «зорких дроноводов», заключил Кадыров.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец рассказал, что армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней. По его словам, российским военным осталось зачистить порядка полусотни строений. Он также отметил, что ВСУ пытаются оказать сопротивление.