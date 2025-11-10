Минюст внес в список нежелательных датскую организацию

Министерство юстиции РФ включило датскую организацию «Совет министров Северных стран» в список нежелательных иностранных и международных организаций на территории России. Об этом стало известно из базы данных ведомства.

The Nordic Council of Ministers («Совет министров Северных стран»), Королевство Дания, — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской НПО Equal Rights Trust. По данным ведомства, организация собирает средства для ВСУ и проводит антироссийскую кампанию. Кроме того, структура предлагает оппозиционно настроенным россиянам помощь в получении гражданства стран Восточной Европы в обмен на пожертвования, публикует материалы, дискредитирующие политику РФ, и пропагандирует ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого Минюст РФ включил в перечень нежелательных организаций американский International Center for Journalists (ICFJ, «Международный центр для журналистов»), украинские Truth Hounds («Ищейки правды») и Ideas for Change («Идеи для перемен»), а также немецкий «Европейский фонд журналистики в изгнании».