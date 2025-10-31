Минюст расширил список нежелательных организаций в России

Минюст РФ добавил американский International Center for Journalists (ICFJ, «Международный центр для журналистов») в список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации, говорится на сайте ведомства. Добровольная общественная организация была основана в 1984 году. В 2013-м уголовный суд Каира запретил деятельность ICFJ на территории Египта.

Также в перечь попали украинские организации Truth Hounds («Ищейки правды») и Ideas for Change («Идеи для перемен»). Кроме того, Минюст признал нежелательным немецкий «Европейский фонд журналистики в изгнании».

Ранее блогера и историка Тамару Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии. Суд вынес решение с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. Следствие установило, что в мае прошлого года историк опубликовала ролик, где она негативно высказывалась о действиях СССР в годы ВОВ.

До этого опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие государства. В рейтинг самых узнаваемых иноагентов вошли комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).