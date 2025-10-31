Суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

Блогер и историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестована судом по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что сейчас подозреваемая проживает за рубежом.

С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам, — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело против Эйдельман было возбуждено в результате проверки. Следствие выяснило, что в мае 2024 года историк опубликовала запись программы, где она негативно высказывалась о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны и ветеранах.

До этого Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал Эйдельман на 50 тысяч рублей. Ее привлекли к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Историк разместила видеоролик, в котором были обнаружены компрометирующие высказывания.