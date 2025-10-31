Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 17:13

Суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блогер и историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестована судом по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что сейчас подозреваемая проживает за рубежом.

С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам, — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело против Эйдельман было возбуждено в результате проверки. Следствие выяснило, что в мае 2024 года историк опубликовала запись программы, где она негативно высказывалась о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны и ветеранах.

До этого Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал Эйдельман на 50 тысяч рублей. Ее привлекли к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Историк разместила видеоролик, в котором были обнаружены компрометирующие высказывания.

историки
иноагенты
аресты
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде осудили передачу Киевом российского военнослужащего Литве
«Калашников» начнет поставлять за границу два управляемых боеприпаса
Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу
Врач дала советы, что делать при хронической усталости
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.