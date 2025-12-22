Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума

Фьючерсные контракты на золото и серебро на бирже Comex обновили свои исторические максимумы. Согласно данным торговой площадки, цена золота поднялась выше отметки в $4425 (357 тыс. рублей) за тройскую унцию, а стоимость серебра превысила $69,5 (5610 рублей) за тройскую унцию.

В самом начале торгов цена золота с поставкой в феврале 2026 года увеличивалась на 0,94%. Стоимость серебра с поставкой в марте 2026 года возрастала на 3,01%. С начала 2025 года фьючерс на золото вырос на 62,82%. Фьючерсный контракт на серебро подорожал более чем в два раза, его рост составил 137,27%.

Ранее появились данные, что объем закупок золота у России Китаем достиг рекордной суммы в $961 млн (76 млрд рублей) в ноябре. Это уже второй месяц подряд столь масштабных поставок, после октября, когда их стоимость составила $930 млн (75 млрд рублей). В тот же период прошлого года экспорт этого драгоценного металла в Китай не осуществлялся, а его максимальная стоимость достигала лишь $223 млн (18 млрд рублей).

До этого финансовый аналитик Николай Дудченко отмечал, что повышение стоимости драгоценных металлов, таких как золото, серебро и платина, вызвано геополитической напряженностью. Он также связал рост цен на драгоценные металлы с торговыми войнами и ослаблением курса американской валюты. Помимо этого, к изменению их стоимости привел увеличившийся рыночный спрос.