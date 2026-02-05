Россиянам рассказали о щах для снижения давления

Суточные щи способны снижать артериальное давление, заявил в студии программы «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог Герман Гандельман. В кулинарной рубрике передачи речь зашла о так называемых зимних щах, которые после варки помещают в холод для заморозки.

На следующий день блюдо размораживают, и только тогда оно считается полностью готовым: якобы после разморозки каждый ингредиент приобретает более насыщенный вкус. По мнению, Гандельмана суточные щи полезны и для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог пояснил, что капуста в составе блюда способствует снижению артериального давления и уровня холестерина в крови. По его словам, регулярное употребление этого овоща также помогает снизить риск развития рака кишечника.

Ранее терапевт Алина Кириченко заявила, что давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба может быть признаком скрытой гипертонии. Она призвала не относиться к этим цифрам как к показателю «чуть выше среднего». Такое давление, по мнению медика, указывает на то, что сердечно-сосудистая система работает в постоянном напряжении.