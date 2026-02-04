Зимняя Олимпиада — 2026
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота

Продажи валюты и золота Минфином превысят 226 млрд рублей

Минфин России планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продать золото и иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 226,8 млрд рублей, следует из сообщения министерства. Ежедневно будут совершаться операции на 11,9 млрд рублей.

Совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 226,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 февраля 2026 года по 5 марта 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,9 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Центробанка России сообщил, что дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация нуждаются в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и осмотрительности при принятии решений по ключевой ставке. В частности, в бюллетене «О чем говорят тренды» сказано, что реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе может сохранить высокие инфляционные ожидания граждан РФ и бизнеса.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо восстановить темпы роста национальной экономики. По его словам, соответствующие меры включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.

