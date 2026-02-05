Что будет с рублем? Курс сегодня, 5 февраля, что с долларом, евро и юанем

Что будет с рублем? Курс сегодня, 5 февраля, что с долларом, евро и юанем

Базовый прогноз на февраль предполагает сохранение относительной стабильности рубля, заявил финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ и руководитель профильной лаборатории при МНИИПУ Александр Гриф. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 5 февраля?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 5 февраля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 76,9102 рубля. Курс евро — 91,1138 рубля, а курс юаня — 11,0515 рубля.

Аналитики предполагают, что российская валюта подходит к середине февраля в состоянии относительной стабильности, демонстрируя устойчивость после укрепления в январе, когда курс доллара впервые с 2023 года опускался ниже отметки в 76 рублей.

Что будет с рублем в течение февраля

По мнению экспертов, до конца месяца национальная валюта, вероятно, сохранит свои позиции, а колебания основных валютных пар — доллара, евро и юаня — будут оставаться в предсказуемых диапазонах.

Эксперт Александр Гриф пояснил, что сейчас поддержку рублю оказывают значительный профицит торгового баланса, слабый импорт в начале года, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который сохраняет высокую ключевую ставку.

«Дополнительным фактором устойчивости стала налоговая реформа, вступившая в силу с 2026 года. Повышение НДС до 22% должно обеспечить бюджету около 1,2 трлн рублей дополнительных доходов, что снижает давление на курс рубля, хотя и усиливает инфляционные риски, вынуждая регулятора удерживать высокие ставки. Базовый прогноз на февраль предполагает сохранение относительной стабильности рубля. Доллар будет колебаться в пределах 75–80 рублей, евро — 90–95 рублей, а юань — 10,7–11,5 рубля», — уточнил аналитик в разговоре с «Известиями».

Аналитик Александр Шнейдерман заявил, что поддержку рублю в настоящее время оказывают умеренно позитивный геополитический фон, рост нефтяных котировок и привлекательность рублевых активов на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки.

«В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и тем более ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований», — уверен он.

Экономист и финансовый аналитик Артем Тузов в беседе с NEWS.ru заявил, что сейчас рубль будет достаточно стабильным.

«Рубль укрепляется, и, возможно, происходит это вопреки мнениям некоторых аналитиков. Рубль может еще оставаться крепким как минимум до середины 2026 года. Если делать прогнозы на год вперед, то аналитики допускают ослабление и уход куда-то в район 90 рублей за доллар. Однако в ближайшие полгода доллар может опуститься даже до 50 рублей, но какова вероятность этого, пока сказать сложно», — отметил эксперт.

