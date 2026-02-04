Любовь к пельменям довела школьника до кражи семейного золота В Индии школьник обменял семейное золото на бесплатные пельмени

В Индии школьник обменял семейное золото на бесплатные уличные закуски (момо или тибетские пельмени), передает The Indian Express. Инцидент произошел в Деории (штат Уттар-Прадеш). Украшения стоили примерно $939 (более 72,2 тыс. рублей).

В материале сказано, что трое мужчин предложили школьнику обмен, и он согласился. Когда тетя мальчика попросила отдать ей драгоценности, семья обнаружила, что шкаф пуст. На допросе ученик седьмого класса сказал, что отнес украшения продавцам момо.

