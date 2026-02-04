Зимняя Олимпиада — 2026
Любовь к пельменям довела школьника до кражи семейного золота

В Индии школьник обменял семейное золото на бесплатные пельмени

В Индии школьник обменял семейное золото на бесплатные уличные закуски (момо или тибетские пельмени), передает The Indian Express. Инцидент произошел в Деории (штат Уттар-Прадеш). Украшения стоили примерно $939 (более 72,2 тыс. рублей).

В материале сказано, что трое мужчин предложили школьнику обмен, и он согласился. Когда тетя мальчика попросила отдать ей драгоценности, семья обнаружила, что шкаф пуст. На допросе ученик седьмого класса сказал, что отнес украшения продавцам момо.

Ранее сообщалось, что воры обокрали дом известной российской писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятском Ярославской области. По предварительным данным, злоумышленники вынесли бриллианты и прочее ценное имущество на общую сумму свыше 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также стало известно, что в Хабаровском крае украли и убили жеребца по кличке Ворон. Похититель зарезал коня с целью продажи мяса. По информации следствия, 61-летний мужчина заметил коня еще летом и долго вынашивал свой план.

