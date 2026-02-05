Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:31

Стало известно, из-за кого Макрон хочет «сбежать» с открытия Олимпиады

Radio-1: Макрон может пропустить открытие Олимпиады, чтобы не сидеть с Вэнсом

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон может отказаться от участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане, чтобы не оказаться на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает Radio-1. По информации источника, у французского лидера также не сложились отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Вэнс уже прибыл в Милан, а среди других гостей ожидаются канцлер ФРГ Фридрих Мерц и высокопоставленный представитель Китая. Решение Макрона не станет прецедентом, отметила радиостанция. Так, например, премьер-министр Испании Педро Санчес также отказался от участия из-за присутствия израильской делегации.

Церемония открытия Игр пройдет 6 февраля на футбольном стадионе. Российские спортсмены, которые будут участвовать соревнованиях в нейтральном статусе, не смогут принять участие, но могут присутствовать в качестве зрителей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация, которая на данный момент сложилась между американцами и европейцами, — это производная от лицемерия, доминирующего в Европе на протяжении многих лет. Он также отметил, что мир продолжает меняться, несмотря на и без того уже «драматические изменения».

