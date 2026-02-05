Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:09

«Называются клеветой»: МИД резко ответил на обвинения Италии

Захарова назвала клеветой обвинения Италии в кибератаках на объекты ОИ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова назвала клеветой заявление МИД Италии о якобы причастности российских хакеров к кибератакам на олимпийские объекты. В беседе с РИА Новости она указала на отсутствие каких-либо доказательств.

Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой, — сказала Захарова.

Накануне стало известно, что первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д«Ампеццо. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования благополучно возобновились.

Тем временем президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх. Он связал это с допинговым скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Мария Захарова
МИД России
политика
Италия
