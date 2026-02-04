Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 23:59

Олимпиада-2026 в Италии началась с технических проблем

Матчи по керлингу на ОИ-2026 прервали через пять минут из-за проблем со светом

История Олимпиады. Зимняя Олимпиада — 2026 История Олимпиады. Зимняя Олимпиада — 2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности, передает РИА Новости. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д’Ампеццо.

На ледовой арене возникли проблемы с освещением, что заставило организаторов временно приостановить четыре параллельно идущих матча. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования благополучно возобновились.

Официальная церемония открытия XXXV зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игры продлятся до 22 февраля. При этом в числе участников Олимпиады будут присутствовать 13 российских спортсменов, выступающих в статусе нейтральных атлетов. Российские керлингисты не были допущены к соревнованиям.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом турнира. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

Олимпиада
Италия
электроэнергия
блэкаут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неизменно готова»: Россия применит контрмеры после истечения ДСНВ
«Не пушечное мясо»: Орбан сделал резкую отповедь Киеву
Почти стокилограммовый питон признан самой длинной дикой змеей
Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад
На Западе предсказали развитие событий после окончания ДСНВ
SHOT: ВСУ совершили налет на Ростовскую область
Энергоавария зафиксирована в Чите во время 30-градусного мороза
«Содержательно»: Умеров раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
ООН ждет актуальную информацию о переговорах по Украине
Российский хоккеист сменил «место жительства» в НХЛ
Составлен список российских звезд, которые упоминаются в файлах Эпштейна
Измена Шейк, смерть младенца, 311 голов за «Реал»: как живет Роналду
Олимпиада-2026 в Италии началась с технических проблем
В США пообещали добиться прорыва по Украине
«Вот и все»: Медведев опубликовал пугающий пост после завершения ДСНВ
«Худший сигнал»: молчание США по Договору об СНВ резко раскритиковали
Аршавин и Родригез отвоевали алименты у детей и бывших жен: подробности
Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву
Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.