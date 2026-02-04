Олимпиада-2026 в Италии началась с технических проблем Матчи по керлингу на ОИ-2026 прервали через пять минут из-за проблем со светом

Первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности, передает РИА Новости. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д’Ампеццо.

На ледовой арене возникли проблемы с освещением, что заставило организаторов временно приостановить четыре параллельно идущих матча. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования благополучно возобновились.

Официальная церемония открытия XXXV зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игры продлятся до 22 февраля. При этом в числе участников Олимпиады будут присутствовать 13 российских спортсменов, выступающих в статусе нейтральных атлетов. Российские керлингисты не были допущены к соревнованиям.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом турнира. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.