Немецкая медиакорпорация признана нежелательной в России

Министерство юстиции России внесло немецкую медиакорпорацию Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. Помимо этого, в обновленный перечень нежелательных организаций попали еще четыре структуры из разных стран.

Среди них значится болгарская организация For Free Russia («За свободную Россию») и эстонское объединение «Дом Ингрии». Также под ограничения подпали норвежская экологическая группа «Природа и молодежь» и германский «Альянс за свободную демократическую Россию».

Ранее суд в городе Каменске-Уральском назначил первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, включенных в перечень экстремистских. Суд постановил оштрафовать местного жителя Сергея Глухих на 3000 рублей. Было установлено, что обвиняемый, находясь в общественном транспорте, со своего мобильного телефона осуществлял поиск информации, признанной экстремистской.

Прежде юрист Сергей Барсуков заявлял, что данное дело было возбуждено за то, что молодой человек утром 24 сентября случайно наткнулся на статьи об «Азове» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Оператор связи передал информацию о просмотре в ФСБ.